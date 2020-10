Konservative gewinnen Parlamentswahl in Litauen

In Litauen hat die konservative Vaterlandsunion die Parlamentswahl gewonnen. Die oppositionelle Partei erhält nach der zweiten Wahlrunde voraussichtlich 50 der zu vergebenden 141 Sitze im Parlament. Dies teilte die Wahlkommission in Vilnius am Sonntagabend nach Auszählung fast aller Wahlbezirke mit.