Russland: Kein militärisches Szenario für Bergkarabach zulassen

Moskau sei gegen eine militärische Lösung für Bergkarabach, da es beide Völker – sowohl Armenier als auch Aserbaidschaner – als freundlich und brüderlich wahrnehme, begründete Lawrow in einem Interview der griechischen staatlichen Nachrichtenagentur ANA-MPA.

„Wir fordern alle externen Akteure auf, alles zu tun, um die weitere Entfaltung des militärischen Szenarios zu verhindern, die Emotionen der Parteien abzukühlen und die Arbeit zu verstärken, um Bedingungen für die Wiederaufnahme des Friedensprozesses zu schaffen“, sagte Lawrow.

Er erinnerte daran, dass die Präsidenten Russlands, der USA und Frankreichs als Vorsitzende der OSZE-Minsk-Gruppe sich eindeutig für eine „ausschließlich politische“ Lösung aussprechen.

„Wir versuchen die türkischen Partner von der Zweckmäßigkeit zu überzeugen, ihren Einfluss im Interesse der Unterstützung dieser Linie zu nutzen“, sagte Lawrow weiter.

Die Gefechte um Bergkarabach dauern bereits seit Ende September an. Die verfeindeten Nachbarn geben sich aber immer wieder gegenseitig die Schuld am Ausbruch der Kämpfe.

Bergkarabach-Konflikt

Der Konflikt in der hauptsächlich von Armeniern bewohnten völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörenden Region Bergkarabach brach im Februar 1988 aus, nachdem das Autonome Gebiet Bergkarabach mit Verwaltungszentrum in Stepanakert den Austritt aus dem Staatsverband der damaligen Aserbaidschanischen SSR verkündet hatte. Im September 1991 rief Stepanakert die Republik Bergkarabach aus, zu der das frühere autonome Gebiet und einige benachbarte von Armeniern bewohnte Siedlungen gehörten. Baku erklärte diesen Schritt für gesetzwidrig und löste die Autonomie von Karabach auf.

Darauf kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Die Karabach-Armenier wurden von armenischen Diasporen in aller Welt unterstützt, während Aserbaidschan mit Gewalt versuchte, die Abspaltung der Region zu verhindern. Am 12. Mai 1994 trat ein Waffenstillstandsabkommen in Kraft. Aserbaidschan verlor seine Kontrolle über Bergkarabach sowie gänzlich bzw. teilweise über sieben benachbarte Kreise.

Verhandlungen über die friedliche Beilegung des Konflikts werden seit 1992 im Rahmen der Minsker OSZE-Gruppe geführt. Ihre Co-Vorsitzenden sind die USA, Russland und Frankreich. Bei dem Konflikt kamen geschätzt rund 30 000 Menschen ums Leben.

