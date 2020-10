Verschiebung des CDU-Parteitages auf Frühjahr vorgeschlagen

Im Rahmen der Jahresauftaktklausur des CDU-Vorstandes am 16. Januar soll entschieden werden, ob und wann im Frühjahr ein Präsenzparteitag möglich oder eine Briefwahl nötig ist, erfuhr dpa am Montag aus den Beratungen der CDU-Spitze. Eine Entscheidung muss der Bundesvorstand treffen, der am Vormittag tagt.

Nach diesen Informationen unterstützten im zunächst tagenden CDU-Präsidium Parteivize Volker Bouffier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sowie der Vorsitzendenkandidat und Parteivize Armin Laschet die Vorschläge von Kramp-Karrenbauer.

Zuvor hatte die Zeitung „Handelsblatt“ unter Berufung auf Informationen aus Präsidium und Vorstand berichtet, dass der Parteitag im Internet stattfinden und der neue Parteivorsitzende samt Vorstand per Briefwahl gewählt werden könnte.

