„Sanktionspolitik enger abstimmen“ - Maas strebt nach US-Wahl schnell Neuanfang mit dem Sieger an

Außenminister Heiko Maas plädiert für einen „Neuanfang in der transatlantischen Partnerschaft“. Denn unabhängig vom Ausgang der Wahl müssten sich Deutschland und die EU auf „weniger amerikanisches Engagement in der Welt einstellen“, schreibt er in einem Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“. Er unterbreitet ein Angebot an den Wahlsieger.