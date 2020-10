Nato-Schiffe im Schwarzen Meer unter den Argusaugen Russlands

Die russische Kriegsmarine behält nach Angaben des Nationalen Verteidigungszentrums in Moskau die Bewegungen von Nato-Schiffen im Blick, die sich seit dem heutigen Donnerstag im Schwarzen Meer aufhalten

„Die Schwarzmeerflotte überwacht ununterbrochen die Aktionen der Minenräumboote der Nato, die am 29. Oktober im Schwarzen Meer eingetroffen sind“, so das Nationale Verteidigungszentrum.

Nach seinen Angaben gehören ein Frachtschiff der griechischen Marine sowie je ein Minensuchboot aus Frankreich, Italien und Spanien dem Verband an.

Die russische Kriegsmarine berichtet regelmäßig von Kriegsschiffen aus Nato-Ländern, die in angrenzenden Gewässern aufkreuzen.

So hieß es im September, dass der US-Zerstörer USS Ross nach der Ankunft in der Ostsee im Blick behalten werde. Eine Woche davor hatte die russische Flotte ein waches Auge auf einen Nato-Schiffsverband in der Barentssee gehabt.

