Macron in Nizza eingetroffen

In der südfranzösischen Küstenstadt war es am Donnerstagmorgen zu einer Messerattacke gekommen, bei der drei Menschen getötet wurden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Wenige Stunden später wurde eine weitere Attacke in Avignon gemeldet. In beiden Fällen sollen die Angreifer „Allahu Akbar” gerufen haben.

Laut dem Bürgermeister von Nizza handelt es sich um einen Terroranschlag.