Bürgermeister von Nizza spricht von „Ausmerzung des Islamo-Faschismus“

Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, hat vor dem Hintergrund der grausamen Messerattacke in einer Kirche am Donnerstag mit klaren Worten zum Kampf gegen den „Islamo-Faschismus“ aufgerufen.

„13 Tage nach Samuel Paty kann sich unser Land mit den Gesetzen des Friedens bei der Ausmerzung des Islamo-Faschismus nicht mehr zufriedengeben“, twitterte Estrosi.

#Nice06 est une nouvelle fois touchée dans son coeur par l'islamofascisme que je ne cesse de dénoncer.



J'adresse tout mon soutien et toute ma compassion aux familles des victimes de ce barbare.



Je veux remercier les forces de l'ordre mobilisées et particulièrement la @PMdeNice pic.twitter.com/zgm4UPi1sR — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

​Estrosi bedankte sich darüber hinaus bei der Polizei für die Festnahme „des Urhebers der Attacke“. Aus seiner Sicht handelt es sich um eine terroristische Attacke. Der mutmaßliche Täter soll „Allahu akbar“ („Gott ist groß“) gerufen haben.

Bei der Attacke, die sich gegen 09:00 Uhr in der Kirche Notre Dame in Nizza ereignete hatte, wurden drei Menschen getötet. Laut Angaben von „Nice-Matin“ soll eine 70 Jahre alte Person in der Kirche enthauptet worden sein. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurden sechs Menschen verletzt. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Weitere Attacke in Avignon

Laut Angaben von „Europe 1“ hat um 11:15 Uhr ein Mann in der französischen Stadt Avignon versucht, Polizeibeamte mit einem Messer zu attackieren. Dabei habe er „Allahu akbar“ geschrien. Die Polizisten reagierten mit Schüssen. Der Angreifer erlag seinen Verletzungen. Reuters meldete, dass der Mann mit einer Schusswaffe gedroht haben soll. Später teilte der TV-Sender „Europe 1“ mit, dass der Mann mit einer Pistole gedroht hätte.

Nach dem brutalen Mord an dem Lehrer Samuel Paty durch einen mutmaßlichen Islamisten hatte der französische Präsident, Emmanuel Macron, mehrmals die Meinungsfreiheit und Veröffentlichung von Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed in der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ verteidigt. Der Lehrer hatte im Unterricht die Bilder als Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt.

Macron stellte Maßnahmen im Kampf gegen „islamistischen Separatismus“ vor. Es gehe darum, einen „Islam der Aufklärung“ aufzubauen und ihn von ausländischem Einfluss zu befreien. Auch die Finanzierung von Moscheen soll stärker kontrolliert werden. Dies rief in einer Reihe muslimischer Länder eine Welle der Entrüstung hervor.

mka/gs