Putin wirft Sowjetunion Tatenlosigkeit bei erstem Karabach-Konflikt vor

Russlands Präsident Wladimir Putin hat der Sowjetführung Tatenlosigkeit während des ersten aserbaidschanisch-armenischen Konflikts um Bergkarabach kurz vor dem Zusammenbruch der UdSSR vorgeworfen. „Die Landesführung hatte dabei keine wirksamen Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit der Menschen getan“, sagte Putin am Donnerstag in Moskau.

„Der Konflikt wurde durch ethnische Zusammenstöße ausgelöst (…) Die damalige Führung der Sowjetunion machte nichts, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Die Armenier taten das selbst, mit der Waffe in der Hand“, sagte der Präsident in der Plenarsitzung des von VTB Capital organisierten Forums „Russia Calling!“

"Knoten zu fest gezogen"

Das habe dazu geführt, dass Baku die Kontrolle über Bergkarabach selbst sowie über sieben Kreise des aserbaidschanischen Kernlandes verloren habe.Aserbaidschan behaupte, dass diese sieben Kreise weder mit dem ethnischen Konflikt noch mit Armenien zu tun hätten. Das seien ureigene Regionen Aserbaidschans, heiße es in Baku. „Und Aserbaidschan erklärt: Wir haben das Recht darauf, unsere Hoheit über diese Kreise wiederherzustellen und uns dann des Karabach-Problems anzunehmen“, sagte der russische Präsident.

Putin zufolge hat jedes Volk im Karabach-Konflikt seine eigene Wahrheit. „Einfache Lösungen gibt es nicht. Der Knoten ist zu eng gezogen.“

Aufflammender Krieg im Südkaukasus

Der schwelende Konflikt zwischen den Nachbarländern Armenien und Aserbaidschan um die Exklave Bergkarabach artete Ende September dieses Jahres in einen regelrechten Krieg aus. Beide Seiten setzen Panzer, Mehrfachraketenwerfer und Fernkampf-Artillerie ein, darunter gegen zivile Ziele. Bislang dürften Tausende Soldaten sowie mehrere Dutzend unbeteiligter Zivilisten auf beiden Seiten getötet worden sein.

Bergkarabach-Konflikt

Der Konflikt in der hauptsächlich von Armeniern bewohnten völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörenden Region Bergkarabach brach im Februar 1988 aus, nachdem das Autonome Gebiet Bergkarabach mit Verwaltungszentrum in Stepanakert den Austritt aus dem Staatsverband der damaligen Aserbaidschanischen SSR verkündet hatte. Im September 1991 rief Stepanakert die Republik Bergkarabach aus, zu der das frühere autonome Gebiet und einige benachbarte von Armeniern bewohnte Siedlungen gehörten. Baku erklärte diesen Schritt für gesetzwidrig und löste die Autonomie von Karabach auf.

Darauf kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Die Karabach-Armenier wurden von armenischen Diasporen in aller Welt unterstützt, während Aserbaidschan mit Gewalt versuchte, die Abspaltung der Region zu verhindern. Am 12. Mai 1994 trat ein Waffenstillstandsabkommen in Kraft. Aserbaidschan verlor seine Kontrolle über Bergkarabach sowie gänzlich bzw. teilweise über sieben benachbarte Kreise.

Verhandlungen über die friedliche Beilegung des Konflikts werden seit 1992 im Rahmen der Minsker OSZE-Gruppe geführt. Ihre Co-Vorsitzenden sind die USA, Russland und Frankreich. Bei dem Konflikt kamen geschätzt rund 30.000 Menschen ums Leben.

