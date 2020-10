Russland warnte Frankreich mehrmals vor Terrorgefahr

„Zurück zum Thema Radikalisierung kann ich sagen, dass wir mehrmals unsere französischen Partner vor einer Gefahr gewarnt haben, die von den aus dem Nordkaukasus stammenden Terroristen ausgeht, sie haben diese als ,Kämpfer um Freiheitʻ wahrgenommen“, sagte er gegenüber RIA Novosti.

Laut seinen Aussagen konnten „viele dieser fiktiven ,Kämpfer um Freiheitʻ Zuflucht in Frankreich finden; einige konnten sogar „Bürger dieses Landes“ werden.

Syromolotow erinnerte daran, dass „das Zusammenwirken im Anti-Terror-Kampf-Bereich einen bedeutenden Platz in den russisch-französischen Beziehungen einnimmt“.

Arbeitsgruppe zum Kampf gegen neue Herausforderungen und Drohungen

„Gemäß den Vereinbarungen der Präsidenten Wladimir Putin und Emmanuel Macron hat die zwischenbehördliche Arbeitsgruppe zum Kampf gegen neue Herausforderungen und Drohungen ihre Tätigkeit wiederaufgenommen; am 11. September dieses Jahres – am Jahrestag der blutigen Terroranschläge in den USA - fand in Paris nach einer dauerhaften Pause ihre erste Sitzung statt“, sagte er.

Während des Treffens konnte man demnach eine Reihe konkreter Richtungen in Bezug auf den Kampf gegen den Terrorismus, die Radikalisierung, organisierte Kriminalität und den Drogenschmuggel bestimmen.

Vorgeschlagen wurden Initiativen zur Ausweitung des praktischen Zusammenwirkens zwischen Moskau und Paris, „die derzeit von profilierten Behörden beider Seiten erarbeitet werden“.

Messerattacke in Nizza

Bei der Messerattacke in einer Kirche in Nizza waren am Donnerstag mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt worden.

Einer 60-jährigen Frau sei tief die Kehle durchgeschnitten worden, Ricard sprach von einer Art Enthauptung. Auch der getötete 55-jährige Küster wurde schwer an der Kehle verletzt. Eine 44-jährige Frau konnte mit schweren Verletzungen zunächst in ein nahegelegenes Restaurant flüchten, wo sie kurz darauf verstarb.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem „islamistischen Terroranschlag“.

