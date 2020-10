Biden: Trump kapitulierte vor Corona

Er aber werde wie auch die anderen Amerikaner vor der Infektion nicht kapitulieren, versicherte Biden, der Trump bei der Wahl in der nächsten Woche herausfordert, am Freitag vor seinen Unterstützern im US-Bundestaat Minnesota.

„Donald Trump gab dem Virus nach. Doch die Amerikaner geben nie auf. Sie sind keine Feiglinge, auch ich nicht“, erklärte Biden.

Er hielt Trump vor, bereits Ende Januar von der tödlichen Gefahr von Corona gewusst zu haben. „Aber er hatte es damals niemandem gesagt.“ Nun sei der US-Präsident wegen des Coronavirus in „Panik“ geraten, so Biden weiter. „Aber wir werden vor diesem Virus nicht kapitulieren.“

Nach Informationen der Johns Hopkins University (JHU) in Baltimore haben die USA seit Beginn der COVID-19-Pandemie mehr als neun Millionen Infektionen verzeichnet. Weltweit zählt die JHU bereits mehr als 45 Millionen Infizierte.

Die nächste US-Präsidentschaftswahl findet am 3. November statt. Sowohl in der US-Hauptstadt Washington als auch in der größten Stadt New York wappnen sich die Behörden für mögliche Ausschreitungen und Zusammenstöße zwischen den Anhängern beider Kandidaten nach der Wahl.

leo/ae