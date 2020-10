Parlamentswahl in Georgien: Regierungspartei in Umfragen vorn

Bei der Parlamentswahl in Georgien deutet sich ein hoher Sieg der Regierungspartei Georgischer Traum an. Laut Exit-Polls verschiedener Fernsehsender kommt sie am Samstagabend auf zwischen 39 und 55 Prozent der Wählerstimmen. Bei der Oppositionspartei Vereinte Nationale Bewegung liegen die Werte demnach zwischen 23 und 33 Prozent Zustimmung.