Trump erzählt, was er in der Wahlnacht macht

Vermutlich werde er „zwischen dem Weißen Haus und Trump-Hotel“ pendeln, sagte der US-Staatschef, der bei der Wahl am 3. November um eine zweite Amtszeit kämpft, am Samstag im Journalistengespräch.

„Wie Sie wissen, gelten Beschränkungen für die Anzahl der Hotelgäste, und das ist traurig.“

Trumps Wahlparty sollte eigentlich in seinem Hotel stattfinden, sein Wahlkampfteam hatte bereits Einladungen verschickt. Nach Angaben von Politico wird eine Verlegung der Party ins Weiße Haus erwogen. In Washington gelten Anti-Corona-Maßnahmen, die insbesondere große Ansammlungen unter einem Dach untersagen.

Noch am Freitag hingen vor dem Trump-Hotel Schilder, die das Parken in der Nacht zum 4. November untersagten, wie ein Korrespondent der Agentur RIA Novosti berichtete.

Am 3. November finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Der demokratische Kandidat Joe Biden tritt gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump an. Sowohl in der US-Hauptstadt Washington als auch in der größten Stadt New York wappnen sich die Behörden für mögliche Ausschreitungen und Zusammenstöße zwischen den Anhängern beider Kandidaten nach der Wahl.

leo/ae