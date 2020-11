„Kauft Frankreich leer wie blöde!” – ZDF-Moderator veräppelt Erdogan

Oliver Welke, Moderator der ZDF-Nachrichtensatire „heute-show”, hat seine Zuschauer aufgerufen, in den nächsten Tagen „so viele französische Produkte zu kaufen wie irgend möglich”, um den türkischen Staatschef, Recep Tayyip Erdogan, zu ärgern.

„Seit der Ermordung eines Lehrers, der im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte, fordert Präsident Macron mehr Härte im Kampf gegen den Islamismus und er verteidigt die Meinungsfreiheit inklusive Recht auf Blasphemie wie sich das gehört in einem freien weltlichen Land“, so Welke im ZDF-Programm am Freitag.

Dabei lenkte der 54-Jährige die Aufmerksamkeit seiner Zuschauer darauf, dass der französische Staatschef nicht zum Kampf gegen den Islam sondern gegen den Islamismus aufgerufen hatte. Erdogan habe aber danach seine Landsleute angewiesen, Produkte aus Frankreich zu boykottieren und Macron als krank bezeichnet: „Der Herr ist ein Fall für den Arzt. Er sollte sich mal untersuchen lassen”.

„Und da guck dich doch ma selber an, wie du aussiehst!”, kommentierte Welke und fügte hinzu „Im Herzen bleibt Erdo halt ein Kleingangster”.

Dabei zeigte das ZDF eine Fotocollage, auf der der türkische Präsident in einem entsprechenden Outfit zu sehen war – mit Tattoos und dicken goldenen Halsketten.

Der deutsche Satiriker ermunterte seine Zuschauer „ausdrücklich”, in den nächsten Tagen und Wochen so viele französische Produkte zu kaufen wie irgend möglich:

„Kaufen Sie Frankreich leer wie blöde!”... „Denn es schmeckt super - und Sie ärgern diesen Mann! Mit jedem Kauf!”.

​Macron wirft Türkei „kriegerisches Verhalten“ vor

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat der Türkei ein „kriegerisches Verhalten“ gegenüber den Alliierten des Militärbündnisses Nato vorgeworfen. Sein türkischer Amtskollege Erdogan soll laut dem französischen Präsidenten die EU und Frankreich respektieren und auf „Lügen“ und „Beleidigungen“ verzichten. Wenn man Verbündeter sei, müsse man die Dinge offen ansprechen, sagte Macron nach Angaben seines Amts dem Fernsehsender Al-Jazeera am Samstag. Er wünschte sich eine Beruhigung in den Beziehungen zwischen Frankreich und der Türkei - dafür sei aber gegenseitiger Respekt notwendig, so Frankreichs Staatschef.

ai/sna/ae