Russland liefert 25 Millionen Dosen „Sputnik V“-Impfstoff nach Argentinien

„Sie können uns zehn Millionen Dosen zur Verfügung stellen, diese können wir im Dezember haben; und in den ersten Tagen des Januars könnten wir, wie man mir sagt, weitere 15 Millionen Dosen erhalten“, erläuterte er.

Unter anderem sagte der argentinische Präsident, dass er mit dem russischen Impfstoff gegen Covid-19 geimpft werde, aber erst dann, wenn dieser für alle anderen Landesbürger zugänglich sein werde.

Kirill Dmitrijew, der Chef des Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF), teilte seinerseits mit:

„Der Impfstoff Sputnik V für Argentinien wird von RDIF-Partnern in Indien, Korea, China und einer Reihe von Ländern hergestellt, die die Produktion des russischen Impfstoffs regeln.“

„Sputnik V“

Das russische Gesundheitsministerium hatte im August den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war. Der Impfstoff besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand angewendet werden.

Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

