EU-Parlament kritisiert Trumps vorzeitige Siegeserklärung bei den Wahlen

Der US-amerikanische Staatschef gab eine solche Erklärung in der Nacht nach der Abstimmung und vor dem Ende der Stimmenauszählung ab. Trump beschuldigte die Demokraten auch, versucht zu haben, „die Wahlen zu stehlen“.

„Man darf sich nicht zum Gewinner erklären, während die Stimmenauszählung weitergeht“, sagte McAllister, dessen Auftritt vom Sender „EbS“ ausgestrahlt wurde.

„Schocks zu vermeiden“

Der europäische Beamte äußerte auch die Hoffnung, dass jeder in den Vereinigten Staaten die offiziellen Ergebnisse der Wahlen anerkennt und dies „dazu beitragen wird, Schocks zu vermeiden“.

„Alle Bemühungen, die auf die Untergrabung der Integrität demokratischer Wahlen abzielen, schaden der sozialpolitischen Situation erheblich, insbesondere angesichts der bestehenden Spaltung in den Vereinigten Staaten. Jeder sollte sehr vorsichtig sein, was er jetzt sagt“, betonte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments.

Biden oder Trump?

Zugleich zeigte er sich zuversichtlich, dass das US-amerikanische Systemsei, um die Bewährungsproben zu bestehen und jede Stimme in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu zählen.

Am Dienstag fanden in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Die Abstimmungsergebnisse sind in einer Reihe von Bundesstaaten noch unbekannt. Nach Zähl-Angaben der führenden US-amerikanischen Fernsehsender liegt der demokratische Kandidat Joe Biden an der Spitze, doch für den endgültigen Sieg muss er noch die Stimmen von sechs Wahlmännern erhalten. Trumps Wahlkampfzentrale forderte am Vorabend eine Nachzählung der Wählerstimmen in einer Reihe von Bundesstaaten.

ek/mt/sna