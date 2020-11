AKK grüßt aus Quarantäne und führt deutsche Machtansprüche im Indopazifik auf Krim-„Annexion“ zurück

Es wird klar: Deutschland will auch im Indopazifik über die Gestaltung der künftigen internationalen Ordnung entscheiden. Bei einem Online-Auftritt mit der australischen Amtskollegin betonte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) die deutschen Leitlinien in der Region und sprach „die unmittelbare Bedrohung“ Russland an.

Einen einzigartigen bilateralen Dialog unter dem Titel „Der Indo-Pazifik: Geostrategische Herausforderungen und Chancen für Australien und Deutschland“ veranstaltete das Australian Strategic Policy Institute mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die transatlantischen Verhältnisse würden sich ja verändern und die Machtzentren verschieben, hieß es in der Ankündigung, daher die Frage: Soll Deutschland global mehr Verantwortung übernehmen?

„Wegen der Corona-Pandemie sollten wir die Abwicklung dieser Leitlinien einschließlich intensiverer militärischer Kontakte leider verschieben“, kommentierte Kramp-Karrenbauer in ihrem Auftritt am Donnerstag.

Eigentlich hat die Bundesregierung schon im September eine Antwort darauf gegeben - mit dem Beschluss der sogenannten „“.

Aus demselben Grund sollte die CDU-Chefin ebenfalls vor drei Tagen vorsorglich in Quarantäne gehen, ansonsten wäre sie in Australien gewesen.

Lange hat sie erst die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Australien zu kommunizieren versucht. Warum sind wir an dieser Region interessiert? Warum hat die Bundesregierung für diese zum ersten Mal eine klare Strategie entwickelt? Es gehe Deutschland um die gemeinsamen Interessen, Werte, Verpflichtungen, beantwortete die Ministerin die eigenen Fragen, (ab hier - wegen der Simultanübersetzung ins Englische meist in indirekter Rede zitiert - Anm. d. Red.). Deutschland sei ja bekannterweise eine starke Wirtschaft, die global im wirtschaftlichen Sinne handele, und ein starker Befürworter von Regeln, die auf internationaler Ordnung beruhen würden. Diese Regeln würden auch als Basis für den wirtschaftlichen Erfolg dienen, so AKK. Aus diesem Grund habe Deutschland sich verpflichtet, die auf der internationalen Ordnung basierenden Regeln zu bewahren und zu verbessern. Da Asien in der wirtschaftlichen Entwicklung fortgeschritten sei, sei Deutschland auch an Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in der indopazifischen Region zusammen mit China, Japan und den Vereinigten Staaten interessiert. Zugleich sehe man ein, dass der Indopazifik zur Arena des Wettbewerbs der Großmächte China und USA geworden sei, wobei Deutschland starke wirtschaftliche Beziehungen zu den beiden Ländern und eine wertebasierte Partnerschaft mit den USA habe.

„Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir gesehen, dass ...“

Ihre Rede wusste die deutsche Verteidigungsministerin auch mit historischen Einblicken zu argumentieren, auf eine ihr übliche Weise. „Wir sehen viele ungelöste territoriale Konflikte, und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir in Europa gesehen haben, dass Russland die Krim annektierte, dann den Konflikt in der Ostukraine, und für uns war es das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass wir gesehen haben, dass territoriale Ordnungen durch Gewalt und einseitig verändert wurden.

“ Aus unserer Sicht handele es sich um einen Verstoß gegen das Völkerrecht, beharrte AKK, und man unterstütze daher weiterhin die Russland-Sanktionen. Man verurteile solche Entwicklungen nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt, und wolle ähnlichen Konflikten im Indopazifik aus derselben „Vorstellung von den Werten und Prinzipien“ entgegentreten. Russland selbst bezeichnete Kramp-Karrenbauer „mehr als eine unmittelbare Herausforderung“.

„Deutschland will ein stabiler und verlässlicher Partner und Freund der Region sein“

Generell zeigte sich Kramp-Karrenbauer sicher, dass das politische und wirtschaftliche Zentrum der Welt sich weiter vom transatlantischen in den indopazifischen Raum zu verlagern scheint. Hier werde auch über die Ausgestaltung der künftigen internationalen Ordnung entschieden. Deutschland will laut der 58-Jährigen ein „stabiler und verlässlicher Partner und Freund der Region sein“ und sich „aktiv an der Gestaltung dieser Ordnung beteiligen“. Dafür sei man bereit, die eigenen Interessen nicht nur mit Worten, sondern „mit aktiven Taten“ zu verteidigen, und zwar mehr als in der Vergangenheit. Zum Schluss äußerte Kramp-Karrenbauer die Hoffnung, dass Australien und andere gleichgesinnte Länder in der Region diese Ideen teilen und enger zusammenarbeiten würden - in einem internationalen Netzwerk. Neben der Intensivierung militärischer Kontakte hat sie dabei etwa die Verwendung deutscher Produktionseinheiten bei der Modernisierung der australischen Streitkräfte vorgeschlagen. Australien ist unter anderem schon länger am deutschen Schützenpanzer-Projekt „Lynx“ KF41 des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall interessiert.

Immer öfter wird die künftige Rolle Deutschlands in der Weltpolitik von den bekannten gegenwärtigen und Ex-Politikern angesprochen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU), forderte neulich die Europäer auf, „auf eine Arbeitsteilung in dieser komplexen Welt“ einzugehen und einen erheblichen Teil der Rolle auszuüben, wie es die USA früher getan hätten - in Europa und dann in der EU gegenüber der europäischen östlichen Nachbarschaft Georgien, der Ukraine, Belarus und in der südlichen Nachbarschaft Europas im Mittleren und Nahen Osten und in Nordafrika. In der Medienwelt sind die ehemaligen Außenminister und Vizekanzler Joschka Fischer und Sigmar Gabriel als Befürworter eines aktiveren Einsatzes Deutschlands als Ordnungsmacht gefragt. Vor diesem Hintergrund warnen einige Experten, dass 20 Jahre nach dem Jugoslawienkrieg führende politische Akteure der Bundesrepublik versuchen würden, das Land basierend auf seiner Dominanz in der EU nicht nur zum eigenständigen globalen Player aufzubauen, sondern auch stärker als eine imperialistische Macht auftreten zu lassen.