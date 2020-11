Tiefe Betroffenheit: Innenminister von Bund und Ländern verurteilen Terroranschlag in Wien

Die Innenminister von Bund und Ländern haben den islamistischen Terroranschlag in Österreich auf das Schärfste verurteilt. „Wir sind tief betroffen von dem Terrorakt in Wien, der unschuldige Opfer mitten aus dem Leben gerissen und unser Nachbarland schwer getroffen hat“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.