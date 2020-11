Heusgen äußerte bei einer UN-Sitzung zum Chemiewaffeneinsatz in Syrien, dass Russland die Autorität der OPCW untergraben wolle, während die Organisation das absolute Vertrauen der internationalen Gemeinschaft - Russland und seine Handlanger ausgenommen - genieße.

„Das war ein guter Hypnoseversuch, jedoch nicht überzeugend“, so Nebensja.

„Das Problem besteht darin, dasswurde, oder genauer gesagt so bewiesen wurde, dass niemand außer derjenigen, die Syrien einst in den Abgrund desgestürzt haben, überzeugt ist. Es sei denn, ihr habt in Deutschland andere Gesetze der Physik und Logik, dass ihr allen Fabeln und Märchen Glauben schenkt, die der Feder der Brüder Grimm würdig sind“.

Experten führen Nebensja zufolge Dutzende konkrete und offensichtliche Widersprüche in den Ermittlungen der OPCW über den angeblichen C-Waffen-Einsatz durch die syrische Regierung an.

„Ihr schenkt dem aber keine Aufmerksamkeit. Teilnehmer der Ermittlungen verweisen auf himmelschreiende Fälle von Manipulation und Mauschelei. Das alles bewegt euch nicht“, so Nebensja weiter.

Moskau und Damaskus haben bereits mehrmals der OPCWbei den Ermittlungen zu den Ereignissen in Syrien vorgeworfen und die Schlussfolgerungen der Organisation bezweifelt. Die Regierung in Damaskus hat mehrmals beteuert, sie habe niemals C-Waffen gegen die Zivilbevölkerung oder Terroristen eingesetzt. Das gesamtesei schon vor langer Zeit unter der Kontrolle der OPCW aus dem Land gebracht worden.

