„The Sun“ spekuliert über Putins baldigen Rücktritt – Kreml weist Gerüchte zurück

Das Blatt berief sich auf namentlich nicht genannte „Moskauer Quellen“ und begründete die Vermutung mit einer Analyse von Bildmaterial, in dem der 68-jährige Kremlchef mögliche Anzeichen für die neurologische Erkrankung zeigen soll. Demnach ist in einem Video zu sehen, wie Putins Beine zuckten und er Schmerzen zu haben schien, während er sich an die Armlehne eines Stuhls klammerte. Man sehe auch, dass seine Finger gezuckt hätten, als er einen Stift in der Hand gehalten und eine Tasse ergriffen habe.

Der russischer Politikwissenschaftler Professor Valery Solovei spekulierte laut „The Sun“ über einen baldigen gesundheitsbedingten Rücktritt Putins – nicht zuletzt auf Drängen von dessen Familie. „Es gibt eine Familie, die einen großen Einfluss auf ihn hat. Er beabsichtigt, seine Übergabepläne im Januar zu veröffentlichen“, behauptete der Experte.

Der Kreml wies die Gerüchte indessen zurück: „Wissen Sie, hier gibt es nicht wirklich etwas zu kommentieren (…) Beim Präsidenten ist alles in Ordnung, sein Gesundheitszustand ist ausgezeichnet“, sagte Peskow und betonte, Putin beabsichtige nicht, sein Amt niederzulegen.

mka/gs