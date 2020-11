Trump: Biden stellt sich zu früh als Wahlsieger dar

„Diese Wahl ist noch lange nicht vorbei“, reagierte Trump auf Berichte der US-Medien, wonach der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden das Rennen um das Weiße Haus gewonnen habe.

„Wir alle wissen, warum Joe Biden es eilig hat, sich fälschlicherweise als Sieger auszugeben, und warum seine Medienverbündeten sich so sehr bemühen, ihm zu helfen: Sie wollen nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt“, so Trump in einer Erklärung.

Trump hat wiederholt unbegründete Betrugsvorwürfe bei den Wahlen erhoben.

„Legitime Stimmen und nicht die Nachrichtenmedien wählen den Präsidenten“, betonte Trump.

Er sei „schockiert“, dass Bidens Hauptquartier „sich weigert, dem Grundprinzip der Auszählung der legitimen Stimmen zuzustimmen“.

Trump unterstrich auch, dass nur die Seite, die etwas Illegales tue, den Beobachtern den Zugang zu den Räumen der Stimmenauszählung verwehren und dann auch vor Gericht kämpfen würde, um diesen Zugang zu blockieren.

„Ich werde nicht aufhören, bis das amerikanische Volk die ehrliche Stimmenzahl erhält, die es verdient und die die Demokratie fordert“, so Trump abschließend.

