Macron telefoniert mit Putin: Berg-Karabach und Terrorbekämpfung im Fokus

Der französische Präsident Emmanuel Macron und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben am Samstag mehrere Fragen telefonisch besprochen, darunter die Konflikte in Berg-Karabach und der Ukraine, der Kampf gegen den Terrorismus und die Zusammenarbeit in mehreren Bereichen, einschließlich der Herstellung des Corona-Impfstoffs.

Das Gespräch fand auf Initiative der französischen Seite statt.

Der Kreml-Pressedienst teilte mit, die beiden Staatschefs hätten im Zusammenhang mit den jüngsten Terroranschlägen in Frankreich ihre Entschlossenheit betont, den Terrorismus in all seinen Erscheinungsformen zu bekämpfen.

Putin habe Macron ausführlich über die Schritte informiert, die Russland für einen baldigen Waffenstillstand in Berg-Karabach und die Wiederaufnahme der Verhandlungen unternehme.

Die beiden Spitzenpolitiker haben „ernsthafte Besorgnis über die anhaltenden militärischen Zusammenstöße in der Konfliktzone und die zunehmende aktive Beteiligung von Extremisten aus Syrien und Libyen geäußert“, heißt es in der Erklärung.

Darüber hinaus tauschten Putin und Macron ihre Ansichten zum internen ukrainischen Problem aus und wiesen auf „die Notwendigkeit der strikten Umsetzung des Minsker Abkommens und aller im Normandie-Format erzielten Vereinbarungen“ hin.

Die Präsidenten unterstützten auch die Intensivierung der Bemühungen um eine frühstmögliche Normalisierung der Lage in Libyen und verzeichneten die Ähnlichkeit der Positionen Russlands und Frankreichs zur Lage in diesem Land.

„Betrachtet wurden aktuelle Fragen der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Es wurde Interesse an einer Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Coronavirus-Infektion bekundet, einschließlich der Herstellung von Verbindungen zwischen russischen Spezialstrukturen und dem Institut Pasteur bei der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen“, so der Kreml abschließend.

sm/sna/gs