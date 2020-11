US-Präsidentschaftswahl: Demokraten behalten Mehrheit im Repräsentantenhaus

Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Demokraten Prognosen zufolge ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt.

Bei der Abstimmung am Dienstag standen auch die 435 Sitze des Repräsentantenhauses und rund ein Drittel der Sitze im Senat zur Wahl. Im US-Repräsentantenhaus dürften die Demokraten in der nächsten Legislaturperiode über eine noch deutlichere Mehrheit verfügen als bisher: Laut Prognosen der TV-Sender Fox News und ABC vom Dienstagabend (Ortszeit) gewannen die Demokraten dort vier bis fünf Sitze hinzu. Derzeit stellt die Oppositionspartei in der Parlamentskammerder 435 Abgeordneten.

Die Kontrolle in der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, konnten sich die Demokraten zunächst nicht sichern. Über die Mehrheit im US-Senat für die kommenden zwei Jahre entscheiden voraussichtlich erst zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia Anfang Januar.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat nach Erhebungen und Prognosen von US-Medien die Wahl in den USA gewonnen. Die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Sender sahen am Samstag Biden nach dem Sieg im Schlüsselstaat Pennsylvania bei über 270 Wahlleuten und damit uneinholbar vor Amtsinhaber Donald Trump.

