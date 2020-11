Probleme mit mobilem Internet vor Oppositionsdemo in Minsk

Kurz vor Beginn einer erneuten Protestaktion in Minsk ist in der weißrussischen Hauptstadt das mobile Internet ausgefallen. Massive Störungen gab es am Vormittag bei den größten Anbietern А1 und MTS. Kunden in verschiedenen Stadtteilen beschwerten sich über den Ausfall von Messengerdiensten und Probleme beim Laden von Webseiten.