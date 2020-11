Türkei rechnet mit Stopp der Terror-Unterstützung in Syrien durch USA

Die Türkei rechnet laut ihrem Vizepräsidenten Fuat Oktay damit, dass die neue US-Administration „Terrororganisationen, darunter auch in Syrien, nicht mehr unterstützen wird“. Darüber schreibt die Zeitung „Daily Sabah“ am Sonntag.

„Wir hoffen darauf, dass Amerika aufhören wird, mit terroristischen Organisationen zu arbeiten (...). Zur Zeit agiert es zusammen mit terroristischen Organisationen in Syrien. Sobald wir eine Bedrohung sehen, versuchen wir zuerst zu verhandeln, und dann tun wir, was notwendig ist (...). Ausgehend von Bidens Wahlversprechungen sehen wir, dass die Tätigkeit, die in der früheren Periode begonnen hat, weitergehen kann. Nach seinem Amtsantritt wird es klarer sein, man muss das aufmerksam verfolgen“, sagte Oktay in einer TV-Sendung, nachdem der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden seinen Wahlsieg verkündet hatte.

Biden verkündet seinen Wahlsieg

Zuvor hatte die Türkei den USA mehrmals vorgeworfen , die in der Republik verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und die damit verbundenen Selbstverteidigungskräfte der syrischen Kurden (YPG) unterstützt zu haben.

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Biden verkündete am Samstag seinen Wahlsieg. Zuvor hatten mehrere US-Medien Biden zum Sieger erklärt. Die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Sender sahen am Samstag Biden nach dem Sieg im Schlüsselstaat Pennsylvania bei über 270 Wahlleuten und damit uneinholbar vor Amtsinhaber Donald Trump.

US-Präsident Donald Trump erklärte dagegen, dass sich Biden zu früh als Wahlsieger darstelle. Trump wird nach eigenen Angaben die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl nächste Woche im Gericht anfechten.

ns/ae