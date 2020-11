Türkei hofft auf vollständige Kontrolle Aserbaidschans über Bergkarabach

„Die Türkei hat nicht geschwiegen und wird über die Besetzung der aserbaidschanischen Ländereien nicht schweigen. Mit der Befreiung von Sсhusсhi haben sich unsere Hoffnungen um ein Vielfaches gestärkt. Die Flagge des Kampfes wird bis zur Befreiung von ganz Karabach von der Besetzung, einschließlich der Rückgabe von Kelbajar und Lacin an ihre wirklichen Herren, nicht sinken“, sagte Erdogan am Montag in Ankara.

Am Sonntag hatte der türkische Staatschef Baku zur „Eroberung der strategisch wichtigen“ Stadt Shusсhi und „Befreiung von sieben Regionen“ in Bergkarabach gratuliert. Armenien bestreitete jedoch Meldungen über die angebliche Einnahme der Stadt durch die aserbaidschanische Armee.

Der Pressesprecher des Präsidenten des Autonomen Gebiets Begrgkarabach, Wahram Poghosjan, hat dagegen am Montag erklärt, dass die Stadt Shushi völlig außerhalb der Kontrolle der karabachischen Streitkräfte liege.