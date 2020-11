Putin: In Bergkarabach werden Friedenstruppen stationiert

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die vor Kurzem vereinbarte Beendigung der Kampfhandlungen in Bergkarabach ausführlich kommentiert. Der vollständige Waffenstillstand soll am Dienstagmorgen um 1.00 Uhr Ortszeit (Montag, 22.00 Uhr MEZ) in Kraft treten. Zudem würden russische Friedenstruppen in Bergkarabach stationiert.