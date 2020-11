Protestierende stürmen armenische Regierungsgebäude nach Erklärung zur Kriegs-Beendigung

Wütende Protestler sind in der Nacht zum Dienstag in das armenische Regierungsgebäude eingedrungen. Dies meldet ein Korrespondent von RIA Novosti vor Ort. Kurz zuvor hatte Premierminister Nikol Paschinjan die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung mit Russland und Aserbaidschan bekannt gegeben, die den Krieg in Bergkarabach beenden soll.