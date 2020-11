Il-76-Transportflugzeuge heben ab: Russische Friedenstruppen schon auf dem Weg nach Bergkarabach

Transportflugzeuge des Typs Il-76 mit russischen Friedenssoldaten an Bord sind in der Nacht zum Dienstag von einem Flugplatz in der Stadt Uljanowsk gestartet. Dies teilte das Verteidigungsministeirum in Moskau mit. Kurz zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin die Entsendung von russischen Friedenstruppen nach Bergkarabach angekündigt.