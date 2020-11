Moskau, Jerewan und Baku unterzeichnen Vereinbarung zu Bergkarabach: Medien veröffentlichen Text

Russland, Armenien und Aserbaidschan haben eine Erklärung über die Einstellung des Feuers in Bergkarabach unterzeichnet, was unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Sonderrede mitgeteilt hat. Den Text der Vereinbarung veröffentlichte die Nachrichtenagentur Sputnik Armenien.

Es gibt folgende Vereinbarungen:

- Der vollständige Waffenstillstand wird seit Mitternacht (Moskauer Zeit) des 10. Novembers verkündet. Aserbaidschanische und armenische Militärs bleiben in den von ihnen besetzten Stellungen.

-Die Seiten verpflichteten sich zum Austausch von Militärgefangenen.

-Jerewan soll bis zum 15. November den Bezirk Kəlbəcər an Baku zurückgeben und bis zum 1. Dezember 2020 den Bezirk Laçın, wobei es den fünf Kilometer breiten Korridor Laçın behält, der die Verbindung von Bergkarabach zu Armenien sichern wird.

Dabei betrifft dieser Punkt nicht die Stadt Şuşa, deren Befreiung zuvor in Baku verkündet worden war. Außerdem soll Armenien bis zum 20. November den Bezirk Ağdam und einen Teil des von ihm gehaltenen Qazax-Bezirks Aserbaidschans übergeben.

-Entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Laçın wird ein russisches Friedenskontingent aus 1960 Militärs mit Kleinwaffen, 90 Transportpanzern und 380 Fahrzeugen und Sondertechnik stationiert.

-Die Stationierung der Friedenstruppen erfolgt parallel mit dem Abzug des armenischen Militärs. Die Frist ihres Aufenthalts beträgt fünf Jahre mit einer automatischen Verlängerung für eine erneute fünfjährige Zeitperiode, falls keine der Seiten die Vereinbarung kündigen will.

-Für die Einhaltung der Vereinbarungen wird ein Friedenszentrum zur Kontrolle der Waffenruhe eingerichtet.

-In den nächsten drei Jahren soll der Plan des Baus einer neuen Verkehrsroute durch den Korridor Laçın, der die Verbindung zwischen Stepanakert und Armenien gewährleistet, mit einer folgenden Verlegung des russischen Friedenskontingents zum Schutz dieser Route festgelegt werden.

-Binnenvertriebene und Flüchtlinge sollen unter der Kontrolle des Hochkommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge nach Bergkarabach und in die naheliegenden Bezirke zurückkehren.

-Alle Wirtschafts- und Transportverbindungen in der Region sollen entsperrt werden, dabei hat sich Armenien verpflichtet, den Verkehr zwischen den westlichen Bezirken Aserbaidschans und der Autonomen Republik Nachitschewan zu gewährleisten. Der Verkehr wird von russischen Grenzbeamten kontrolliert. Darüber hinaus ist der Bau neuer Straßen geplant, die das Hauptterritorium Aserbaidschans mit der Autonomen Republik Nachitschewan verbinden sollen.

Unterzeichnung des Abkommens

Am späten Montagabend hatte Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt , dass er sowie Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew und Armeniens Premier Nikol Paschinjan eine Erklärung zur Einstellung der Kampfhandlungen in Bergkarabach unterzeichnet hatten.

Die Unterzeichnung des Abkommens bezeichnete Alijew als Ende des Bergkarabach-Konflikts. Diese Waffenruhe werde zu einem nachhaltigen Frieden führen.

„Der Bergkarabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist einer der langjährigsten Konflikte unserer Region. Und dass er heute zu Ende geht, ist ein historisches Ereignis, vor allem für das aserbaidschanische Volk, das von einer langjährigen Besatzung befreit wird“, so Alijew.

Paschinjan bezeichnete die Vereinbarung als „eine äußerst schwierige Entscheidung“.

Die Situation in Bergkarabach hatte sich am 27. September zugespitzt. Armenien und Aserbaidschan gaben sich immer wieder gegenseitig die Schuld am Ausbruch der Kämpfe. Die Staatschefs Russlands, der USA und Frankreichs riefen die Konfliktparteien dazu auf, die Zusammenstöße zu stoppen und Verhandlungen ohne Vorbedingungen zu beginnen. Die Situation erschwerte sich dadurch, dass Baku aktiv von der Türkei (Nato-Mitglied) unterstützt wurde. Armenien ist seinerseits Mitglied der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit.

