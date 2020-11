Nach Trumps Niederlage: Sonderbeauftragter für Kampf gegen IS geht

Der Sonderbeauftragte der US-Regierung für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), James Jeffrey, hat nach der Wahlniederlage des Präsidenten Donald Trump sein Amt niedergelegt.

US-Außenminister Mike Pompeo dankte Jeffrey für seine „herausragende“ Arbeit und benannte den Koordinator für die Terrorismusbekämpfung, Nathan Sales, zum Nachfolger. Sales werde Jeffreys Aufgaben zusätzlich übernehmen, um die Bemühungen der internationalen Koalition gegen den IS für eine „dauerhafte Niederlage“ der Terrormiliz in Syrien und dem Irak zu führen und zu koordinieren. Jeffrey kehre in den Ruhestand zurück.

Pompeo kündigte außerdem neue Sanktionen gegen Unternehmen, Parlamentsabgeordnete und Angehörige des Militärs in Syrien an. Zur Begründung sagte er, die Betroffenen sollen den Krieg von Präsident Baschar al-Assad gegen sein eigenes Volk unterstützt haben.

Präsidentenwahl in den USA

Die Präsidentenwahl in den USA fand am 3. November statt. Die Auszählung der Stimmen ist noch nicht beendet. Trotzdem sind führende US-Medien sich des Sieges des Demokraten Joe Biden sicher. Er selbst hat sich ebenfalls bereits zum Sieger erklärt.

Der aktuelle Staatschef Trump hat die Niederlage nicht akzeptiert und kündigte an, das Oberste Gericht anrufen zu wollen. Seine Anwälte bereiten Klagen vor Gerichten betroffener Bundesstaaten vor, um die Auszählung der abgegebenen Stimmen zu stoppen und mutmaßliche Manipulationen zu ermitteln.

Nach dem US-Gesetz tritt der neu gewählte Präsident sein Amt am 20. Januar 2021 an.

om/sb/dpa