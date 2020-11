Bundesgesundheitsminister erwartet 100 Millionen BioNTech-Impfdosen für Deutschland

Damit sei die Bundesregierung in den Gesprächen in der EU angetreten, so Spahn am Dienstag in Berlin.

„Seien Sie versichert, wir werden das jetzt zügig zu einem Abschluss bringen.“

Der Bundesgesundheitsminister erwartet laut seinen Worten einen schnellen Vertragsabschluss der EU-Kommission mit Biontech und seinem Partner Pfizer.

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber hatte am Dienstag gegenüber dem Fernsehsender Phoenix erklärt, dass die EU-Kommission kurz vor dem Abschluss eines Liefervertrags stehe.

„Ich kann Entwarnung geben: Die Verträge werden in den nächsten Stunden unterschrieben und dann auch durch die Kommissionsbeschlüsse morgen rechtlich verankert“, sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei.

Zu 90 Prozent wirksamer Impfstoff

Die EU-Kommission verhandelt seit Monaten mit BioNTech und Pfizer. Nach Vorgesprächen hatte die Behörde bereits im September erklärt, dass sie bis zu 300 Millionen Impfstoffdosen der Hersteller beziehen wolle.

Die Unternehmen hatten am Montag bekanntgegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Eine Zulassung zunächst in den USA soll frühestens kommende Woche beantragt werden.

