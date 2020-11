Konflikt um Berg-Karabach: Alijew erklärt Aserbaidschans Sieg

Die Kreml-Pressestelle bezeichnete zuvor das Ende des Krieges in Bergkarabach als Sieg der Völker Armeniens und Aserbaidschans.

„Das ist ein Sieg der Völker zweier Länder, Aserbaidschans und Armeniens, weil der Krieg zu Ende ist“, erklärte der Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag.

Auch nach Angaben der armenischen Regierung sind alle Kämpfe in der zwischen Armenien und Aserbaidschan umkämpften Kaukasusregion aktuell eingestellt worden. Die Lage in der Region sei ruhig, sagte die Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Eriwan.

Nach der kürzlich abgegebenen Erklärung von Moskau, Eriwan und Baku über einen Waffenstillstand in Bergkarabach hat Armeniens Premier Nikol Paschinjan seinen Verdruss mit früheren Entscheidungen zum Ausdruck gebracht. Die Entscheidung sei ihm schwer gefallen, doch unter den heutigen Umständen sei das wohl die bestmögliche Lösung, so Paschinjan.

Ende des Bergkarabach-Kriegs vereinbart

Eriwan, Baku und Moskau hatten in der Nacht zum Dienstag mitgeteilt , sie hätten eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Kämpfe nach mehr als einem Monat zu stoppen.

Die Präsidenten Russlands, Aserbaidschans und der Premierminister Armeniens haben am Montag eine Erklärung zur Einstellung der Kampfhandlungen in Bergkarabach unterzeichnet. Demnach soll ab dem 10. November eine komplette Waffenruhe gelten. Die Truppen Aserbaidschans und Armeniens bleiben an den aktuellen Positionen. Armenien muss bis zum Monatsende mehrere Gebiete um Bergkarabach an Aserbaidschan zurückgeben. Beide Staaten verpflichten sich zum Austausch von Kriegsgefangenen. Außerdem werden in Bergkarabach russische Friedenstruppen stationiert.

Bei dem in der Nacht zum Dienstag signierten Dokument handelt es sich um den vierten Versuch, eine stabile Deeskalation durchzusetzen. Die vorherigen drei Versuche waren erfolglos.

jeg/mt/sna/rtr