Moskau und Damaskus beschuldigen USA der Ausbildung von IS-Terroristen

„Im August bis September dieses Jahres wurde eine bis zu 30 Mann starke Gruppe aus inhaftierten IS-Terroristen gebildet, die in Al-Hol gehalten werden“, sagte Misinzew am Mittwoch zu Beginn einer Internationalen Konferenz zur Rückkehr der Flüchtlinge nach Syrien.

„Jene, die Vorteile aus dieser Situation ziehen wollen, sollten die Weisheit eines arabischen Sprichworts einsehen, das lautet: 'Wer Wind sät, wird Sturm ernten'“, betonte Misinzew.

Dese Personen nähmen an einem zweimonatigen Sonderausbildungs-Lehrgang unter Leitung amerikanischer Instrukteure teil, so der Leiter des Koordinierungsstabs.

In Syrien gibt es Hunderte von Flüchtlingscamps. Die größten davon befinden sich in Gebieten, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Am bekanntesten sind Rukban und Al-Hol. Russland hat wiederholt an die USA appelliert, diese Lager, in denen eine schwere humanitäre Situation herrsche und Flüchtlinge von radikalen Islamisten ausgeplündert würden, aufzulösen. Washington hat diese Aufrufe ignoriert.

