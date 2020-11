Ex-Präsidentenkandidatin Tichanowskaja zu Verhandlungen mit Behörden Weißrusslands bereit

Swetlana Tichanowskaja, Ex-Präsidentenkandidatin in Weißrussland, hat sich zu Verhandlungen mit den Behörden der Ex-Sowjetrepublik bereit erklärt. Das wurde am Mittwoch in der weißrussischen Hauptstadt Minsk unter Berufung auf Tichanowskajas Telegram-Kanal mitgeteilt.