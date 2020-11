Russland und Türkei gründen gemeinsames Zentrum zur Überwachung der Waffenruhe in Bergkarabach

Russland und die Türkei haben ein gemeinsames Zentrum zur Überwachung der zuvor vereinbarten Waffenruhe in der Südkaukasusregion Bergkarabach ins Leben gerufen. Ihre Unterschriften unter das dahin gehende Memorandum setzten die Verteidigungsminister beider Länder, Sergej Schoigu und Hulusi Akar, hieß es am Mittwoch in Moskau.