Moldawiens Präsident zu Impfung mit russischem Serum bereit

Die Journalistin verwies im Gespräch mit dem Staatschef, dass Dodon laut seinen früheren Worten plane, sich mit dem russischen Impfstoff „Sputnik V“ impfen zu lassen. Sie fragte den Präsidenten, ob er das getan habe: „Noch nicht“, antwortete der gegenüber dem TV-Sender REN Moldova.

„Um ein Beispiel zu zeigen und damit niemand Angst hat, bin ich bereit, mich mit diesem Impfstoff impfen zu lassen“, sagte er.

Ferner sagte Dodon: „Wir haben uns mit Russland darauf verständigt, (…) dass wirdie erste Partie (100.000 bis 150.000 Dosen) dieses Impfstoffes für unsere Bürger erhalten.“ Er fügte hinzu: „Sobald wir diesen bekommen“, sollten als Erste jene geimpft werden, die an vorderster Front tätig seien.

Der Impfstoff soll laut seinen Worten kostenlos sein. Die Impfung soll dabei freiwillig sein. Als Erste sollen Ärzte, Lehrer und Mitarbeiter des Grenzschutzdienstes geimpft werden.

Corona-Pandemie

In Moldawien sind laut Angaben der Johns Hopkins University bislang 84.707 Corona-Infektionen und 1950 Todesfälle registriert worden.

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

ak/sb