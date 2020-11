Bolivien belebt nach Machtwechsel Beziehungen mit Venezuela wieder

Die Botschafter beider Länder hätten Arce am Mittwoch ihre Beglaubigungsschreiben präsentiert. Mit Venezuela würden die bilateralen Beziehungen zum Wohl der Völker beider Länder wiederaufgenommen, schrieb Arce auf Twitter. Mit dem Iran stärke man gemeinsame Projekte.

Die konservative Übergangsregierung in Bolivien hatte zuvor die venezolanischen Diplomaten ausgewiesen und war der sogenannten Lima-Gruppe beigetreten, die Venezuelas Präsident Nicolás Maduro jegliche Legitimität absprach. Zudem schloss Bolivien seine Botschaft in Teheran – nach offiziellen Angaben aus Kostengründen.

Wiederaufbau der Beziehungen zu Russland

Zudem wolle Bolivien die Beziehungen zu Russland nach der Verschlechterung während der Herrschaft der Übergangsregierung wiederbeleben, sagte der bolivianische Präsident Ende Oktober.

So will Arce frühere Projekte in den Bereichen Kernenergie und Export zwischen beiden Ländern wiederaufnehmen und außerdem eine strategische Allianz mit Russland im Gassektor eingehen.

Präsidentenwahl in Bolivien

Bei der Präsidentenwahl im Oktober in Bolivien hatte der linke Kandidat Luis Arce von der „Bewegung zum Sozialismus“ gewonnen. An seiner Vereidigung am vergangenen Sonntag hatte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif teilgenommen.

aa/sb/dpa