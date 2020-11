Wird Biden New-START-Vertrag verlängern? Moskau hat Hoffnung

Zuvor hatte das Weiße Haus den Vorschlag von Wladimir Putin, den im Februar auslaufenden New-START-Vertrag bedingungslos um ein Jahr zu verlängern, ohne dabei Atomarsenale einzufrieren, abgelehnt.

„Wenn die neue demokratische Administration kommt, wird das nicht bedeuten, dass bei uns mit den Amerikanern im Bereich Rüstung und Abrüstung alles glatt laufen wird“, sagte Nebensja in einem Interview.

„Doch Bidens Verständnis dafür, dass der New-START-Vertrag verlängert werden muss, ist eine Tatsache. Darüber sprach vor kurzem auch der russische Präsident“, so der UN-Botschafter weiter.

US-Wahlen

Der demokratische Kandidat Joe Biden hat sich nach den Präsidentenwahlen am 3. November zum Sieger erklärt. Doch der amtierende Staatschef Donald Trump will seine Niederlage nicht akzeptieren und kündigte an, das Oberste Gericht anrufen zu wollen. Seine Anwälte bereiten Klagen an Gerichten betroffener Bundesstaaten vor, um die Auszählung der abgegebenen Stimmen zu stoppen und diezu ermitteln.

Nach dem US-Gesetz tritt der neu gewählte Präsident sein Amt am 20. Januar 2021 an.

New-START-Vertrag

Der New-START-Vertrag (Vertrag zur Verringerung strategischer Atomwaffen) zwischen Russland und den Vereinigten Staaten war am 5. Februar 2011 in Kraft getreten und läuft am 5. Februar 2021 aus. Ihm zufolge muss jede Vertragspartei ihr Nukleararsenal so reduzieren, dass sie sieben Jahre später sowie auch zukünftig über nicht mehr als 700 ballistische Interkontinentalraketen, luft- und U-Boot-gestützte ballistische Raketen sowie 1550 Sprengköpfe und 800 Trägersysteme verfügt. In diesem Jahr gab es bereits einige Verhandlungsrunden über die

