Biden gibt Amerikanern neue Versprechen

„Heute jähren sich die schrecklichen Terrorattacken des IS* in Paris - ein Angriff nicht nur auf die Menschen in Frankreich, sondern auch auf unsere gemeinsame Menschlichkeit - zum fünften Mal“, schrieb Biden am Freitag auf Twitter.

„Als Präsident werde ich mich dafür einsetzen, die Amerikaner und unsere Verbündeten zu schützen, sowie Terrorismus und alle Erscheinungsformen extremistischer Gewalt zu bekämpfen.“

Am 13. November 2015 hatten Terroristen mehrere Attacken in Paris und in der Vorstadt Saint-Denis verübt. Bei Explosionen am Stadion Stade de France, einer Geiselnahme im Bataclan-Theater und bei Schüssen auf Cafés waren 130 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 350 weitere verletzt worden.

In den USA haben am 3. November Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Laut Prognosen liegt der demokratische Kandidat Joe Biden in Führung. Allerdings erkennt der republikanische Amtsinhaber, Donald Trump, seine Niederlage nicht an.

* Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten.

leo/ae