Trump-Anhänger protestieren vor Oberstem Gerichtshof gegen das Wahlergebnis

Anhänger des US-Präsidenten Donald Trump und Mitglieder der rechten „Proud Boys“-Gruppe protestieren am Samstag, 14. November gegen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 vor dem Obersten Gerichtshof in Washington, D.C. Ähnliche Kundgebungen - „Million MAGA March“ „Stop the Steal“ und „March for Trump“ – sind im ganzen Land geplant.