Mögliche Verschwörung zu Attentat auf Paschinjan: Armenischer Ex-Sicherheitsdienstchef festgenommen

„Wanetsjan wurde in die Ermittlungsabteilung des Nationalen Sicherheitsdienstes eingeladen und wegen des Verdachts des Begehens von Handlungen gemäß den Artikeln ‚Beteiligung an illegalem Erwerb, Verkauf, Lagerung von Waffen’, ‚Vorbereitung der Usurpation der Macht’,‚von einer Gruppe nach vorheriger Absprache vorbereitete Verschwörung zum Mord an einer Person des öffentlichen Lebens’ inhaftiert“, schrieb Saakjan auf ihrer Facebook-Seite.

Laut der Anwältin „hat die Gedankenflucht der Behörden des Landes, die politische Gegner zum Schweigen bringen wollen, den Punkt erreicht, an dem Vorwürfe der Verschwörung zum Attentat an Nikol Paschinjan auf die Welt kommen“.

Saakjan fügte hinzu, es sei unmöglich, das Geschehene von der rechtlichen Ebene aus zu kommentieren. Sie bezeichnete die Verfolgung von Wanetsjan als politisch motiviert – mit dem Ziel, die Macht zu bewahren.

Wanetsjan ist der Chef der Oppositionspartei „Rodina“ (dt: Heimat). Er beteiligt sich an Protesten gegen Paschinjan. Am Samstag wurden seine Eltern einer Durchsuchung unterzogen.

In Armenien protestieren schon seit einigen Tagen Menschen gegen Nikol Paschinjan. Sie kritisieren den Premierminister für die Unterzeichnung des jüngsten Abkommens mit Aserbaidschan unter Vermittlung Russlands über die Einstellung des Feuers in Bergkarabach. Die Vereinbarung sieht die Stationierung russischer Friedenstruppen und einen Gefangenen- und Gefallenenaustausch vor. Außerdem sollen beide Seiten ihre aktuellen Stellungen einfrieren.

sm/gs