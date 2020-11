Trump spricht von „hunderttausenden“ Unterstützern in Washington

US-Präsident Donald Trump, der bei der aktuellen Präsidentschaftswahl um eine zweite Amtszeit kämpft, hat erklärt, dass Hunderttausende seiner Unterstützer am Samstag in Washington an einem Marsch teilgenommen hätten.

„Hunderttausende Menschen zeigen in Washington ihre Unterstützung. Sie werden keine manipulierte und korrupte Wahl mittragen!“, schrieb Trump auf Twitter.

Er warf US-Medien vor, nicht über die tatsächliche Zahl der Demonstranten zu berichten und stattdessen ihre Reporter „auf fast leere Straßen“ zu schicken.

Der Präsident forderte, die Neuauszählung der Stimmen im US-Bundesstaat Georgia zu stoppen.

„Die Neuauszählung per Hand in Georgia ist Zeitverschwendung. Sie zeigt die übereinstimmenden Unterschriften nicht“, twitterte Trump. Die Neuauszählung müsse gestoppt werden, solange keine Überprüfung der Unterschriften möglich sei.

„Lasst euch die Wahl nicht von den radikalen linken Demokraten stehlen!“

Twitter markierte diese Nachricht Trumps allerdings als „umstritten“.

In Georgia hat der demokratische Kandidat Joe Biden einen Vorsprung von 15.000 der insgesamt fünf Millionen Stimmen. Wer sich in diesem Bundestaat durchsetzt, bekommt 16 Stimmen der Wahlleute. Laut US-Medien könnte der republikanische Amtsinhaber Trump selbst bei einem Sieg in Georgia die US-Wahl nicht mehr für sich entscheiden.

In den Vereinigten Staaten haben am 3. November Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Laut Prognosen liegt Biden in Führung. Nach Angaben von Fox News kommt er auf 290 Stimmen, Trump sammelt 232 Stimmen. Viele Staats- und Regierungschefs gratulierten Biden bereits zum Sieg. Allerdings erkennt Trump seine Niederlage nicht an.

leo/ae