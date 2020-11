Syriens Außenminister ist tot – Medien

„Das Außenministerium trauert um den Vize-Premier und Außenminister Walid al-Muallim“, meldet Sana in den sozialen Netzwerken.

#سانا .. رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين تنعيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم pic.twitter.com/F37li2pFOw — سانا عاجل (@SanaAjel) November 16, 2020

Über das Ableben des Politikers informiert auch der syrische TV-Sender „Alikhbaria Syria“.

Weitere Details zur Todesursache des 79-Jährigen wurden bislang nicht bekanntgegeben.

Kurzer Blick auf seine Karriere

Der 1941 in Damaskus geborene Außenminister Walid al-Muallim war im Zeitraum von 1975 bis 1980 syrischer Botschafter in Rumänien und danach von 1990 bis 1999 Botschafter in den USA. In dieser Zeit nahm al-Muallim an den Friedensverhandlungen zwischen Syrien und Israel teil. Im Jahr 2000 wurde er Assistent des syrischen Außenministers, 2005 dessen Stellvertreter. Am 11. Februar 2006 ernannte ihn Präsident Baschar al-Assad zum Außenminister des Landes.

