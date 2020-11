Moskau an Wiederherstellung gegenseitigen respektvollen Dialogs mit Berlin interessiert – Lawrow

„Wir sind davon überzeugt, dass die Verbesserung der Situation in europäischen Maßstäben zur Wiederherstellung eines gegenseitigen respektvollen, gutnachbarlichen Dialogs zwischen Moskau und Berlin beitragen würde. Wir sind aufrichtig daran interessiert“, sagte Lawrow am Dienstag in seiner Video-Ansprache an die Organisartoren und Teilnehmer des Forums „Die Potsdamer Treffen“.

„Wir gehen davon aus, dass die Zeit der Spannungen in unseren bilateralen Beziehungen überwunden werden kann und muss. Vertreter unserer bürgerlichen Gesellschaften, der russisch-deutschen gesellschaftlichen Dialogplattformen können ihren Beitrag zu diesen Bemühungen leisten", betonte er.

Darunter nannte der Chefdiplomat „Die Potsdamer Treffen“, die ihm zufolge stets den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, offen, informell und freundschaftlich nicht nur perspektivische, sondern auch akute und komplexe Fragen der aktuellen bilateralen Agenda zu diskutieren.

