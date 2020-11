Keine Revision von Bergkarabach-Erklärung zulassen: Moskau wird alle Anstrengungen unternehmen

„Derzeit sehen wir keine Versuche, jene Erklärung umzuschreiben und einer Revision zu unterziehen, die publik gemacht worden ist (…) Wir werden alles tun, damit solche Versuche nicht erfolgen“, sagte Lawrow am Dienstag.

Ferner äußerte Lawrow, Moskau rechne damit, dass sich die UN-Strukturen nach dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz an die Lösung der humanitären Probleme in Karabach anschließen würden.

„Ich meine den Hohen Flüchtlingskommissar, das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten und natürlich gibt es in Bergkarabach auch akute Aufgaben für die Bewahrung von Kulturerbe. Und hier könnte die Unesco ihre Rolle spielen.“

Russlands Außenminister verwies darauf, dass das IKRK seit langem in der Region präsent sei und seine Erfahrung für andere Organisationen nützlich sein könnte. „Ich denke, dass die Einstellung von Kampfhandlung aufgrund dieser Vereinbarungen zusätzliche Möglichkeiten für die Tätigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz eröffnet, das sowohl in Armenien, als auch Aserbaidschan, mitsamt Bergkarabach präsent ist.“ Das IKRK könne eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Folgen vom Geschehen in Bergkarabach spielen.

Mehr in Kürze...

ak/sna/ae