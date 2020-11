Washington und Paris fordern von Russland Klärung der Rolle Ankaras im Bergkarabach-Abkommen

Dem Sprecher zufolge bleiben die USA und Frankreich ihrer Rolle als Co-Vorsitzende der Minsker OSZE-Gruppe verpflichtet.

„Wir erkennen die Maßnahmen Russlands an, die zu einem Waffenstillstand geführt haben, der tatsächlich eine Woche andauerte“, sagte der Sprecher.

„Wir erkennen aber auch an, dass die Russen viele Fragen klären müssen, beispielsweise die Parameter des Abkommens, einschließlich der Rolle der Türkei“, hieß es. Dies sei die gemeinsame Haltung beider Länder.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat inzwischen geäußert, die Co-Vorsitzenden der Minsker Gruppe würden zweifelsohne alle Erklärungen erhalten, wenn sie diese bräuchten. „Vor allem, wo unsere diplomatischen Behörden derzeit zu Fragen zu Bergkarabach regelmäßig in Kontakt sind.“

Türkische Beteiligung

Die Türkei erklärte vor kurzem, sie nehme an der Friedensmission in Bergkarabach teil. Doch wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zuvor mitgeteilt hatte, stehe in der Vereinbarung zwischen Russland, Aserbaidschan und Armenien zum Ende der Kampfhandlungen kein einziges Wort über die Präsenz türkischer Friedenstruppen in der Region.

Vorige Woche riefen Moskau und Ankara ein gemeinsames Zentrum zur Überwachung der zuvor vereinbarten Waffenruhe in Bergkarabach ins Leben. Das Zentrum wird sich auf dem Territorium des aserbaidschanischen Kernlandes befinden. Militärs beider Länder werden Informationen über die Lage an der Trennlinie erfassen und auswerten sowie beliebige Beschwerden oder Probleme prüfen, die mit Verstößen gegen die erzielten Vereinbarungen zusammenhängen.

Ende des Bergkarabach-Konfliktes vereinbart

Die Präsidenten Russlands, Aserbaidschans und der Premierminister Armeniens haben am Montag eine Erklärung zur Einstellung der Kampfhandlungen in Bergkarabach unterzeichnet. Demnach soll ab dem 10. November eine komplette Waffenruhe gelten. Die Truppen Aserbaidschans und Armeniens bleiben an den aktuellen Positionen. Armenien muss bis zum Monatsende mehrere Gebiete um Bergkarabach an Aserbaidschan zurückgeben. Beide Staaten verpflichten sich zum Austausch von Kriegsgefangenen. Außerdem werden in Bergkarabach russische Friedenstruppen stationiert.

Laut dem armenischen Premierminister, Nikol Paschinjan, war diese Entscheidung für ihn extrem schmerzhaft. Gleich danach kam es in Jerewan zu Protesten. Der Präsident Aserbaidschans, Ilcham Alijew, bezeichnete die Unterzeichnung des Dokuments als Kapitulation Armeniens. Das Abkommen sei für Baku äußerst vorteilhaft.

om/ae