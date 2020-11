Vom US-Senat verabschiedeter Rodchenkov Act stößt auf Kritik von Wada und Kreml

Der US-Senat hat am Dienstag den sogenannten Rodchenkov Act zum Kampf gegen Doping verabschiedet. Wie die Anti-Doping-Agentur der USA (USADA) am Dienstag mitteilte, wird dieses Gesetz es der US-Justiz ermöglichen, gegen Dopingsünder gerichtlich vorzugehen, die an Sportveranstaltungen gemeinsam mit US-Athleten teilnehmen.