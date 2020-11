Irans Außenminister lobt Biden und erwartet Einigung im Atomstreit

Sarif kenne den gewählten US-Präsidenten seit mehr als 30 Jahren und habe ihn auch während seiner eigenen Funktion als UN-Botschafter (2002 bis 2007) in New York persönlich getroffen, so der Außenminister.

„Herr Biden kennt die Außenpolitik weitaus besser als (US-Präsident Donald) Trump und ist auch gegen (Trumps) Unilateralismus“, sagte Sarif in einem Interview der Tageszeitung „Iran“.

Mögliche Einigung im Atomstreit

Laut dem iranischen Außenminister könnten sich Teheran und Washington im Streit um das iranische Atomprogramm mit Biden einigen. Sobald er entscheiden sollte, zum Wiener Atomabkommen von 2015 zurückzukehren und es umzusetzen, werde Teheran das Gleiche tun. Ähnlich hatte sich zuvor auch Irans Präsident Hassan Ruhani geäußert

„Das ist durchaus machbar und braucht weder Bedingungen noch Verhandlungen“, so der Chefdiplomat.

Die USA waren 2018 unter Trump aus dem Atomabkommen ausgetreten, das auch mit deutscher Beteiligung ausgehandelt worden war. Es sollte dafür sorgen, dass der Iran sein Atomprogramm nur zu zivilen Zwecken nutzt und keine Atombombe bauen kann. Trump verhängte auch neue Sanktionen gegen den Iran, die das Land in die bisher schwerste Wirtschaftskrise in seiner Geschichte stürzten. In diesem Jahr kam die Corona-Pandemie hinzu.

aa/mt/dpa