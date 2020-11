Wegen Corona-Pandemie: Polizei-Gewerkschafter und Politiker plädieren für Böllerverbot

Wegen der Corona-Pandemie fordern Innenpolitiker und Polizei-Gewerkschafter laut einem Medienbericht ein Böller-Verbot an Silvester.

Zum Feuerwerk gesellten sich rasch Alkohol, Personengruppen und Partystimmung – und das sei nicht angesagt, so der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, gegenüber der „Bild“-Zeitung.

„Das Silvesterfeuerwerk muss in diesem Jahr coronabedingt ausfallen“, sagte er wörtlich.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kuffer sprach sich gegenüber dem Blatt dafür aus, Böllerei und Feuerwerk dieses Jahr zu verbieten.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) ist auch gegen Böller und Raketen.

„Am Halloween-Wochenende war es in unseren Party-Hochburgen ganz ruhig“, sagte der Politiker.

„Ich wünsche mir, dass das auch Silvester wieder so sein wird.“ Entscheiden müssten aber die Kommunen.

Berliner Grüne fordern Verbot von Silvester-Feuerwerk

In Berlin hatten die Grünen mit Blick auf die Infektionslage gefordert, an Silvester neben großen Partys auch das Feuerwerk zu verbieten. Dazu twitterte am 16. November die Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek:

​Deutschland solle damit dem Vorbild der Niederlande folgen, hieß es.

