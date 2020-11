Nach Polen verlegtes Kommando des 5. Korps der US-Armee einsatzbereit

Das nach Polen verlegte Kommando des 5. Korps der US-Armee hat mit der Erfüllung seiner Funktionen begonnen. Eine feierliche Zeremonie fand am Freitag statt, hieß es in Warschau. Zugegen waren unter anderem der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak und die US-Botschafterin in Polen, Georgette Mosbacher.